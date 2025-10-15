Город Соль-Илецк и поселок Акбулак в Оренбуржье посетит «Поезд здоровья»

В «Поезде здоровья» будут принимать неврологи, детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, кардиологи, урологи, онкологи, онкологи-маммологи и детские кардиологи. Это лучшие специалисты региона из Оренбургской областной детской больницы, Оренбургского перинатального центра, Орского и Оренбургского онкологических диспансеров, областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн и других медучреждений. А чтобы попасть потом на консультацию к областным специалистам, понадобится пройти диспансеризацию и получить направление от участкового терапевта или педиатра.