Город Соль-Илецк и поселок Акбулак в Оренбуржье посетит «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» 28 октября прибудет в поликлинику поселка Акбулак, а 29 октября — во взрослую и детскую поликлиники Соль-Илецка. Акция проводится в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области.
В «Поезде здоровья» будут принимать неврологи, детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, кардиологи, урологи, онкологи, онкологи-маммологи и детские кардиологи. Это лучшие специалисты региона из Оренбургской областной детской больницы, Оренбургского перинатального центра, Орского и Оренбургского онкологических диспансеров, областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн и других медучреждений. А чтобы попасть потом на консультацию к областным специалистам, понадобится пройти диспансеризацию и получить направление от участкового терапевта или педиатра.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.