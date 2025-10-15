В Казани подвели итоги конкурса «Мой лучший урок»

Итоги конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» подвели в Казани 11 октября. Подобные мероприятия направлены на повышение престижа профессии педагога, что является одной из ключевых задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
На базе гимназии № 179 учителя со всей республики делились уникальными методическими наработками. Они демонстрировали креативный подход к образовательному процессу и представляли свежие педагогические идеи. Победителями и призерами стали педагоги из Казани, Нижнекамска, Сабинского, Муслюмовского, Арского, Балтасинского, Высокогорского и Агрызского района.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.