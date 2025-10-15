Под домашний арест отправили замначальника ростовского главка МЧС

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году он, возглавляя приемочную комиссию, подписал акт приемки объекта капитального строительства, отделения Центра ГИМС в Таганроге, без выполнения подрядчиком полного объема работ, предусмотренных контрактом. Кроме того, он дал незаконное указание другим членам комиссии подписать соответствующий документ.