Под домашний арест отправили замначальника ростовского главка МЧС

Заместителю начальника Главного управления МЧС России по региону Следком по Ростовской области предъявил обвинение. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году он, возглавляя приемочную комиссию, подписал акт приемки объекта капитального строительства, отделения Центра ГИМС в Таганроге, без выполнения подрядчиком полного объема работ, предусмотренных контрактом. Кроме того, он дал незаконное указание другим членам комиссии подписать соответствующий документ.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!