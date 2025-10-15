В Калининграде собрали роботизированный телескоп для изучения туманностей

По его словам, телескоп в состоянии снимать один и тот же космический объект на протяжении длительного времени, что позволяет собрать большой объем научных данных. При этом устройство можно настроить так, чтобы роботизированный телескоп после съемки одного объекта мог, не прерываясь, переключаться на другие. Для этого специалисты заранее формируют программу съемок нескольких небесных явлений и задают нужные им параметры.