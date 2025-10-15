В Оренбурге обновили дороги на Парковом проспекте и улице Рыбаковской

Всего в Оренбургской области в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют не менее 92 км автомобильных дорог регионального и местного значения. Уже уложено более 860 тыс. кв. м верхних слоев покрытия — это более 85% от запланированного объема.