В Оренбурге обновили дороги на Парковом проспекте и улице Рыбаковской

Участок улицы Рыбаковской и часть Паркового проспекта отремонтировали в Оренбурге. Их обновили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.
На улице Рыбаковской улучшили отрезок от улицы Терешковой до проезда Коммунаров — около 1,5 км. Там уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, заменили бортовой камень. Также привели в порядок ливневки и нанесли разметку.
На проспекте Парковом дорожники привели в нормативное состояние участок от Привокзальной площади до улицы Постникова протяженностью 1,4 км. Они смонтировали гранитные бордюры, заменили дорожное покрытие, сделали тротуары и заездные карманы. На проспекте установили знаки и нанесли разметку. Он уже полностью открыт для движения.
Всего в Оренбургской области в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют не менее 92 км автомобильных дорог регионального и местного значения. Уже уложено более 860 тыс. кв. м верхних слоев покрытия — это более 85% от запланированного объема.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.