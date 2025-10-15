Белорусский врач рассказала о клеточной терапии после инсультов

О новых современных методах реабилитации после инсульта в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала главный врач Больницы скорой медицинской помощи Минска, доктор медицинских наук Ольга Светлицкая.
По ее словам, именно на базе БСМП была разработана методика по трансплантации стволовых клеток при тяжелых поражениях головного мозга. Тема реабилитации пациентов, понятие нейропластичности близки врачам клиники, в которой реанимация, интенсивная терапия — это основной блок, а именно 150 инсультных коек, 60 коек нейрохирургическое отделение, 18 коек нейрохирургической реанимации. И все это пациенты с повреждениями головного мозга.
Ольга Светлицкая отметила, что врачи спасают жизни, но из-за тяжелых травм или повреждений головного мозга не все пациенты могут вернуться к качественной жизни. Помогают новые технологии.
Медики работают, в том числе, с пациентами, перенесшими ишемический инсульт, а таких в общем числе людей с инсультом примерно 85%. Обращений от них много.
«Ишемический инсульт связан с тем, что сосуд перекрывается либо эмболой, либо бляшкой и нарушается перфузия. В случае ишемических инсультов мы можем работать», — отметила Ольга Светлицкая и подчеркнула, что инъекции стволовыми клетками могут проходить в несколько этапов каждый из которых закрепляет предыдущую положительную динамику.
