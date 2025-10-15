Белорусский врач рассказала о клеточной терапии после инсультов

По ее словам, именно на базе БСМП была разработана методика по трансплантации стволовых клеток при тяжелых поражениях головного мозга. Тема реабилитации пациентов, понятие нейропластичности близки врачам клиники, в которой реанимация, интенсивная терапия — это основной блок, а именно 150 инсультных коек, 60 коек нейрохирургическое отделение, 18 коек нейрохирургической реанимации. И все это пациенты с повреждениями головного мозга.