Теперь вы понимаете почему почти ни один пасовец, проработавший на государственном посту, после отставки не может никуда устроиться в частном секторе. Потому что их результаты говорят сами за себя. Нет в бизнесе дурных брать на работу опартбилеченных идиотов, козыряющих отметками в CV, что они были министрами и чиновниками. Потому что бизнесу нужны результаты, а не рассказы, что Путин не дал подключить солнечные панели на здании бельцкого лицея, уточняет romania_ru.