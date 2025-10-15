Торжественно открытая в сентябре 2023 года с участием министра Андрея Спыну, делегата ЕС Яниса Мажейкса и посла Германии система солнечных батарей, которая должна была питать здание отремонтированного лицея «Димитрие Кантемир» в Бельцах (весь проект обошёлся ы 28,6 миллионов леев, из которых 4,6 выделила мэрия «северной столицы»)… так и не заработала.
Агентство регионального развития, несмотря на согласие правительства Молдовы, отказалось привести контрактные расценки к уровню инфляции — этот шаг требовал увеличить смету на 800 тысяч леев — что в итоге способствовало банкротству подрядчика, которому остались должны 3 миллиона леев, а затем, по необъяснимой причине, агентство без тендера заключило новый контракт на доделку работ сразу на 5,9 миллионов.
В 2024 году провели аудит работ и обнаружилось, что есть проблемы с ограждающими конструкциями, которые приводят к ухудшению изоляционного слоя, недостатки в работе вентиляционной системы здания, нарушения в автоматизации и обслуживании системы отопления, что приводит к дестабилизации внутреннего комфорта и теплового баланса, а фотоэлектрическая система, которая должна была функционировать и приносить существенную экономию на счетах за электричество, даже не была введена в эксплуатацию.
Слава «эффективным менеджерам» Майи Санду! Слава, почёт, ордена и хорошие должности с высокими зарплатами за счёт госбюджета!
Теперь вы понимаете почему почти ни один пасовец, проработавший на государственном посту, после отставки не может никуда устроиться в частном секторе. Потому что их результаты говорят сами за себя. Нет в бизнесе дурных брать на работу опартбилеченных идиотов, козыряющих отметками в CV, что они были министрами и чиновниками. Потому что бизнесу нужны результаты, а не рассказы, что Путин не дал подключить солнечные панели на здании бельцкого лицея, уточняет romania_ru.
. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
.
Читайте также:
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).
Молдавские вузы выпадают из мировых рейтингов, молодежь уезжает на учебу за границу, а их места занимают арабы и азиаты: В заведениях процветает кумовство, должности ректоров передаются по наследству, кругом взятки.
Ни одного молдавского университета в мировых рейтингах — результат провалившихся реформ (далее…).
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).