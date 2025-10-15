Более 70 жителей Алейского района Алтайского края проверили здоровье

Свое здоровье проверили 76 жителей Алейского района Алтайского края в ходе профилактической акции «Онкопатруль», которую провели на базе Алейской центральной районной больницы. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Акция прошла 9 октября. В состав выездной бригады вошли врачи Алтайского краевого онкологического диспансера (АКОД): общий онколог, маммолог, уролог, гинеколог и врач ультразвуковой диагностики.
«Все пациенты, у которых выявили подозрения на злокачественные новообразования, получили направления в наш региональный онкоцентр. Для них проведут необходимую дополнительную диагностику и определят тактику лечения заболеваний», — рассказала заместитель главного врача АКОД по организационно-методической работе Алла Федоскина.
Также она провела лекцию и мастер-класс для фельдшеров ФАПов и акушерок смотровых кабинетов. Тема занятия звучала так: «Раннее выявление злокачественных новообразований наружных локализаций».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.