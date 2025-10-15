Ричмонд
В Татарстане завершил капремонт дороги до Раифского монастыря

Речь идет об участке длиною более 1,7 километра.

Источник: mindortrans.tatarstan.ru

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Зеленодольском районе был завершен капремонт автомобильной дороги «Казань — Йошкар-Ола» — Большой Кульбаш — Дубъязы. Работы проводились на двух участках трассы в Зеленодольском районе с километра 16,7 по 17,1 и с километра 24,3 по 25,7, общая протяженность которых составила более 1,7 километра, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Отремонтированная автомобильная дорога имеет важное транспортное значение для региона — она соединяет пять населенных пунктов, обеспечивает удобный подъезд к знаменитому Раифскому Богородицкому монастырю и создает комфортный выезд на федеральную трассу М-7 «Волга».