В Татарстане завершил капремонт дороги до Раифского монастыря

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Зеленодольском районе был завершен капремонт автомобильной дороги «Казань — Йошкар-Ола» — Большой Кульбаш — Дубъязы. Работы проводились на двух участках трассы в Зеленодольском районе с километра 16,7 по 17,1 и с километра 24,3 по 25,7, общая протяженность которых составила более 1,7 километра, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.