Калининградским медикам обещают деньги за «приведенного друга»

«Новая мера, которая сегодня уже действует в регионе, называется “Приведи друга”, — сообщил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев во время эфира в Центре управления регионом.
Однако для получения вознаграждения необходимо соблюдение важного условия: новый сотрудник должен иметь как минимум шестимесячный стаж работы в системе здравоохранения. Если специалист переезжает из другого региона, ему могут готовы до 100 тыс. рублей за провоз багажа.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что острый дефицит врачей выявили в Калининградской области.