Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградским медикам обещают деньги за «приведенного друга»

КАЛИНИНГРАД, 15 октября, ФедералПресс. Власти Калининградской области запустили необычную программу по решению кадровых проблем в сфере здравоохранения. Теперь сотрудники медучреждений региона могут получить 50 тысяч рублей за каждого специалиста, которого они убедили трудоустроиться в местные больницы и поликлиники.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Новая мера, которая сегодня уже действует в регионе, называется “Приведи друга”, — сообщил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев во время эфира в Центре управления регионом.

Однако для получения вознаграждения необходимо соблюдение важного условия: новый сотрудник должен иметь как минимум шестимесячный стаж работы в системе здравоохранения. Если специалист переезжает из другого региона, ему могут готовы до 100 тыс. рублей за провоз багажа.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что острый дефицит врачей выявили в Калининградской области.