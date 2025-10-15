Почти 10 тысяч консультаций для женщин Якутии провели в центре «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес» за девять месяцев этого года провел 9981 консультацию для женщин в Якутии. Они входят в комплекс мер по развитию и поддержке женского предпринимательства, которые оказывают при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Особое внимание в центре уделяют образовательным мероприятиям. В 2024 году в них приняли участие 2829 женщин, а за первые девять месяцев 2025-го — 1962. Центр активно развивает образовательные программы, в которых в 2024 году участвовали 1247 женщин, а в 2025-м — 971.
Одной из ключевых инициатив является федеральная программа «Мама-предприниматель», действующая в Якутии уже седьмой год и поддерживающая женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми. В 2024 году на участие в проекте было подано 74 заявки, из которых 30 прошли отбор. Победительницей стала Наталья Архипова с проектом «Бал-маскарад», получившая грант в размере 100 тыс. рублей. В этом году конкурс стал еще популярнее: поступило 107 заявок. Грант в 150 тыс. рублей на проект «О тебе. О вас. О них» выиграла Сардана Хон из Якутска. Дополнительные гранты также вручили организаторы и партнеры.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.