Почти 10 тысяч консультаций для женщин Якутии провели в центре «Мой бизнес»

Одной из ключевых инициатив является федеральная программа «Мама-предприниматель», действующая в Якутии уже седьмой год и поддерживающая женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми. В 2024 году на участие в проекте было подано 74 заявки, из которых 30 прошли отбор. Победительницей стала Наталья Архипова с проектом «Бал-маскарад», получившая грант в размере 100 тыс. рублей. В этом году конкурс стал еще популярнее: поступило 107 заявок. Грант в 150 тыс. рублей на проект «О тебе. О вас. О них» выиграла Сардана Хон из Якутска. Дополнительные гранты также вручили организаторы и партнеры.