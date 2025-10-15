В Учалинском районе Башкирии мужчина заблудился в лесу

Если вы все же потерялись в лесу, главное — не паниковать. Следует оставаться на одном месте, так как это значительно упрощает работу поисковых групп. Нужно сразу позвонить по номеру 112, чётко объяснить диспетчеру свою ситуацию и постараться экономить заряд батареи телефона. Подавать звуковые сигналы лучше с помощью свистка каждые 15−20 минут, а кричать только когда явно слышны голоса спасателей. Можно также стучать палкой по дереву.