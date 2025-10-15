В Учалинском районе Башкирии мужчина заблудился в лесу

В Учалинском районе Башкирии потерялся мужчина, который отправился в лес на автомобиле и не смог самостоятельно найти дорогу обратно. Он застрял на машине недалеко от реки и заблудился. К счастью, поисковая операция завершилась успешно и его нашли живым и невредимым, медицинская помощь не потребовалась.
Республиканский госкомитет по ЧС рекомендуют всегда сообщать близким о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения. С собой обязательно нужно брать полностью заряженный мобильный телефон и портативное зарядное устройство, свисток, питьевую воду и продукты питания.
Если вы все же потерялись в лесу, главное — не паниковать. Следует оставаться на одном месте, так как это значительно упрощает работу поисковых групп. Нужно сразу позвонить по номеру 112, чётко объяснить диспетчеру свою ситуацию и постараться экономить заряд батареи телефона. Подавать звуковые сигналы лучше с помощью свистка каждые 15−20 минут, а кричать только когда явно слышны голоса спасателей. Можно также стучать палкой по дереву.
Категорически не рекомендуется продолжать движение в неизвестном направлении, пить воду из непроверенных источников без предварительной очистки, а также пробовать незнакомые ягоды и грибы.
В любой экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.