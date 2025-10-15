Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Учалинском районе Башкирии мужчина заблудился в лесу

Спасатели нашли заблудившегося в лесу водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии потерялся мужчина, который отправился в лес на автомобиле и не смог самостоятельно найти дорогу обратно. Он застрял на машине недалеко от реки и заблудился. К счастью, поисковая операция завершилась успешно и его нашли живым и невредимым, медицинская помощь не потребовалась.

Республиканский госкомитет по ЧС рекомендуют всегда сообщать близким о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения. С собой обязательно нужно брать полностью заряженный мобильный телефон и портативное зарядное устройство, свисток, питьевую воду и продукты питания.

Если вы все же потерялись в лесу, главное — не паниковать. Следует оставаться на одном месте, так как это значительно упрощает работу поисковых групп. Нужно сразу позвонить по номеру 112, чётко объяснить диспетчеру свою ситуацию и постараться экономить заряд батареи телефона. Подавать звуковые сигналы лучше с помощью свистка каждые 15−20 минут, а кричать только когда явно слышны голоса спасателей. Можно также стучать палкой по дереву.

Категорически не рекомендуется продолжать движение в неизвестном направлении, пить воду из непроверенных источников без предварительной очистки, а также пробовать незнакомые ягоды и грибы.

В любой экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.