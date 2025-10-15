Геологи отмечают влияние роста уровня моря на прибрежные города в КНР

Эта ситуация резко изменилась в начале прошлого столетия, в результате чего уровень моря начал ежегодно повышаться примерно на 1,5 мм в год, что на порядок выше аналогичных значений за предыдущие четыре тысячелетия. Большая часть этого прироста, как отмечают ученые, была связана не с климатическими или природными факторами, а с тем, что жители и промышленники этих городов активно изымали грунтовую воду из прибрежной почвы.