В Мьянме 27-летняя белоруска попала в рабство и не вернулась

По словам дипломата, ~большинство жертв похитителей попадают туда через «безвестные Telegram-каналы», где люди пытаются найти работу в странах Юго-Восточной Азии.~ Они прилетают в Таиланд, после чего у них отбирают телефоны и нелегально переправляют в Мьянму, обычно на лодках через реку Мэй. Спастись удается тем, кто каким-либо образом сможет дозвониться до родственников, которые, в свою очередь, обращаются к дипломатам. Речь идет не только о россиянах и европейцах: известно, например, что количество китайских граждан, находящихся в плену у таких преступных сообществ, исчисляется тысячами.