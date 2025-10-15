В Кении обнаружили окаменелые останки кисти рук парантропа

«Вопрос того, умели ли парантропы пользоваться орудиями труда, оставался предметом научных споров с момента открытия их останков, так как до настоящего времени нам не удавалось найти окаменелые кисти и кости рук этих гоминид. Мы впервые обнаружили подобные окаменелости, чье изучение указало на то, что парантропы были похожи на представителей рода Homo в умении манипулировать предметами и передвигаться на двух ногах», — говорится в сообщении.