В медцентре «Ромашка» в Подмосковье открыли эндоскопическое отделение

Команда врачей-эндоскопистов начала работу в клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Московской области. Новое отделение открыли в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Отделение состоит из трех кабинетов и палат. В нем установлено современное оборудование экспертного класса для оказания медицинской помощи. Специалисты центра выполняют широкий спектр амбулаторных и экстренных эндоскопических исследований пищеварительного тракта. Такая диагностика помогает выявлять заболевания желудка и кишечника на ранних стадиях.
«Мы выполняем широкий спектр эндоскопических исследований, в том числе под наркозом, что позволяет снизить дискомфорт от процедуры для пациента. Кроме того, в нашем отделении можно пройти скрининг коло-ректального рака, направленный на выявление ранних форм новообразований», — сказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.
Клинико-диагностический центр «Ромашка» находится по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ромашково, Рублевский проезд, дом 41. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Пройти исследования можно по направлению лечащего врача.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.