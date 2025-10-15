Последние новости к вечеру 15 октября 2025 года

ЕСПЧ постановил, что Москва должна выплатить Грузии свыше €253 млн в связи с военным конфликтом в августе 2008 года. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала бои в столице региона Цхинвале. В конфликт вступила Россия, объявив о начале операции по принуждению к миру. Москва выбила грузинские войска из Цхинвала, заняв также несколько районов к югу от Южной Осетии и Абхазии.