Последние новости к вечеру 15 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 октября 2025 года.
Владимир Путин встретился с временным президентом Сирии
Президент России Владимир Путин впервые встретился с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. На переговорах в Кремле они отметили длительные и крепкие отношения между странами, а аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии.
Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по выплате Грузии более €250 млн
ЕСПЧ постановил, что Москва должна выплатить Грузии свыше €253 млн в связи с военным конфликтом в августе 2008 года. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала бои в столице региона Цхинвале. В конфликт вступила Россия, объявив о начале операции по принуждению к миру. Москва выбила грузинские войска из Цхинвала, заняв также несколько районов к югу от Южной Осетии и Абхазии.
Самарский губернатор извинился за форму увольнения главы Кинельского района
Видео, на котором Вячеслав Федорищев в резкой форме и с использованием бранных выражений сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову, что увольняет его, ранее было распространено в телеграм-каналах. 15 октября Жидкова госпитализировали. Он заявил о намерении написать заявление об увольнении после выздоровления.
Пакистан нанес удар по Кабулу
Было нанесено по меньшей мере четыре удара, использовались военные самолеты. Пакистан также ударил по провинции Кандагар на юге Афганистана, там были атакованы убежища талибов, группировка понесла значительные потери.
Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
В списке санкций на сайте правительства Великобритании появились ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Также меры ввели в отношении ряда банков и Национальной системы платежных карт.