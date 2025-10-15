Участник Великой Отечественной войны скончался в Таганроге

В Таганроге ушел из жизни Иван Кушнарев, почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны. О его кончине в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
Иван Кушнарев прошел боевой путь с февраля 1943 по июль 1945 года в качестве разведчика 40-го Казачьего полка. После войны он продолжал службу в Советской Армии до 1950 года. В мирное время ветеран более 20 лет руководил заводом торгового оборудования, работая в системе потребительской кооперации.
Боевые заслуги Ивана Кушнарева были отмечены многочисленными наградами, включая ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, орден Славы и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
