Участник Великой Отечественной войны скончался в Таганроге

Иван Кушнарев прошел боевой путь с февраля 1943 по июль 1945 года в качестве разведчика 40-го Казачьего полка. После войны он продолжал службу в Советской Армии до 1950 года. В мирное время ветеран более 20 лет руководил заводом торгового оборудования, работая в системе потребительской кооперации.