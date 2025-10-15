Лучшие роли Леонардо ДиКаприо, сделавшие его звездой мирового кинематографа

Роль в «Пляже» стала следующей работой ДиКаприо после «Титаника». Возможно, актер стремился уйти от образа красавца-любовника — его новый персонаж был куда более неоднозначным и временами отталкивающим. Это оценили не все. ДиКаприо был номинирован на антипремию «Золотая малина» как худший актер. Но сомнительная награда обошла его стороной. В тот год она была присуждена Джону Траволте.