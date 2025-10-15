Предприятие из Самарской области вошло в число лучших экспортеров страны

Производитель углекислотного оборудования «АвтоГазТранс» из Самарской области занял второе место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» Всероссийской премии «Экспортер года», сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций. Конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Компания “АвтоГазТранс” вновь вошла в число лучших экспортеров страны. Экспортную деятельность мы ведем уже более 20 лет, поставляя углекислотное оборудование в разные страны. Компания расширяет номенклатуру выпускаемого оборудования и совершенствует его, адаптируясь к потребностям заказчиков за рубежом. Мы гордимся тем, что вновь смогли достойно представить машиностроительную отрасль Самарской области на уровне страны, и продолжим дальше идти к поставленной цели — стать победителем на федеральном уровне», — рассказала директор предприятия Светлана Болотина.
Компания активно взаимодействует с региональным центром поддержки экспорта, благодаря чему становилась участником отраслевых выставок и бизнес-миссий в составе областной делегации. Также при поддержке центра предприятие заключило ряд экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Белоруссию, Казахстан, Грузию, Армению и другие страны.
«Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне Приволжского федерального округа, и на уровне всей страны. Звание “Экспортер года” почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьезный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии», — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
Напомним, всего жюри выбрало 50 лучших компаний в 20 номинациях. Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 октября в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России» в Москве.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.