Предприятие из Самарской области вошло в число лучших экспортеров страны

«Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне Приволжского федерального округа, и на уровне всей страны. Звание “Экспортер года” почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьезный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии», — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.