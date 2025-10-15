Ричмонд
В больнице Красноярска прошел образовательный проект «За здоровое завтра»

Его участники обсудили, как мотивировать медперсонал и улучшить взаимодействие врачей с пациентами.

Красноярская межрайонная клиническая больница № 4 стала площадкой международного образовательного проекта «За здоровое завтра», который организовали 13−14 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

В мероприятии приняли участие руководители и начальники отделов медицинских организаций города и края. На сессии обсудили, как эффективно мотивировать медицинский персонал и улучшить взаимодействие врачей с пациентами.

В режиме видеоконференции доклады участникам читали ведущие специалисты в области медицины, педагогики, психологии и коучинга из Москвы, Симферополя, Екатеринбурга, Тюмени, Омска и других городов. Они рассказали о методах поиска, формирования коллектива и оценке мотивации работников.

Для участников также провели тренинг «Мотивация персонала в соответствии с типологией». Кроме того, в программе были мероприятия по профилактике конфликтов и формированию доверия со стороны пациента, а также тренинг «Чек-ап лидерских компетенций».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.