Огонь, что дарит жизнь. Выставка скульптур открылась в галерее Савицкого

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная выставка скульптур и арт-объектов «Искусство живого огня» открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
В экспозицию вошли работы XIX Международного пленэра по керамике «Арт-Жыжаль — 2025». Этот форум искусства проводится с 2003 года и собирает художников-керамистов и скульпторов со всего мира, а с момента основания стал платформой для обмена опытом и идеями, площадкой для экспериментов с формой, фактурой и технологией. Проект «Арт-Жыжаль» показывает, что керамика сегодня является не просто ремеслом, но и мощным средством художественного самовыражения. Тема пленэра этого года — «Культура и искусство в образах и символах».
Выставка — отражение современного искусства керамики. Экспозиция собрала работы талантливых художников из Беларуси, России, Казахстана, Молдовы, Египта и Турции. Все они участвовали в творческом пленэре в этом году.
В экспозицию войдет более 50 керамических изделий: от ваз с египетскими орнаментами до скульптур, вдохновленных бескрайними казахскими степями. Произведения охватывают широкий спектр сюжетов: традиционные мотивы народного искусства, их современные интерпретации, абстрактные формы.
Первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович сказала, что у нее большое количество эмоций от пленэра и выставки.
«Все работы, которые сегодня представлены, показывают, что уровень мероприятия растет каждый год. Все больше авторов начинают работать с керамикой. Каждое произведение здесь имеет под собой отработанную форму и идею. Авторы собирались на несколько недель, делали углубленные эскизы, тратили большое количество времени, это — экспромт», — отметила она.
Выставка продлится до 9 ноября. Организована она совместно с Белорусским союзом художников, Могилевским областным исполнительным комитетом, Бобруйским городским исполнительным комитетом и Бобруйским художественным музеем.
/Будет дополнено/. −0-