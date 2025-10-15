Огонь, что дарит жизнь. Выставка скульптур открылась в галерее Савицкого

В экспозицию вошли работы XIX Международного пленэра по керамике «Арт-Жыжаль — 2025». Этот форум искусства проводится с 2003 года и собирает художников-керамистов и скульпторов со всего мира, а с момента основания стал платформой для обмена опытом и идеями, площадкой для экспериментов с формой, фактурой и технологией. Проект «Арт-Жыжаль» показывает, что керамика сегодня является не просто ремеслом, но и мощным средством художественного самовыражения. Тема пленэра этого года — «Культура и искусство в образах и символах».