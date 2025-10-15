В селе Озерки Ульяновской области отремонтировали мост через реку Урень

Мост через реку Урень открыли в селе Озерки Чердаклинского района Ульяновской области после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
На объекте обновили опоры, 18 балок пролетного строения, восстановили мостовое полотно и уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также специалисты сделали ограждения, нанесли дорожную разметку, установили знаки и обустроили водоотвод. После проведения работ мост стал соответствовать современным требованиям по грузоподъемности. Отметим, мостовой переход соединяет две части села и является единственным подъездом к населенному пункту.
Также при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с начала года в Ульяновской области отремонтировали около 20 км участков автодорог, ведущих к туристическим местам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.