Более 460 тысяч туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев

В этом году регион планирует первым в стране открыть горнолыжный сезон.

Турпоток в Мурманскую область по итогам 8 месяцев 2025 года вырос на 10% и составил 464 тыс. туристов, сообщила первый заместитель губернатора региона Оксана Демченко. Рост количества путешествий внутри страны отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Мурманская область — это самая близкая и доступная Арктика для путешественников: сюда приезжает каждый третий турист, выбирающий северное направление в нашей стране. Рост интереса к арктическим территориям — это, конечно, результат развивающейся инфраструктуры, формирования новых туристических продуктов и развития логистической доступности», — подчеркнула Оксана Демченко.

Также первый замгубернатора отметила наиболее востребованные туристические направления предстоящей зимы в регионе: Мурманск, Хибины, Териберка и Терский берег.

В этом году в области планируют первыми в стране открыть горнолыжный сезон — на северном склоне курорта «Большой Вудъявр». Всего для гостей будут работать 11 горнолыжных комплексов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
