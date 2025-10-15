Украина может стать федерацией? Эксперт назвал возможные пути решения вооруженного конфликта

Одновременно со статусом члена Евросоюза Украина должна стать внеблоковым государством, считает эксперт. Речь в данном случае идет конкретно про блок НАТО, подчеркнул он. «Такие прецеденты есть. Например, Турция является членом блока НАТО и не является членом Евросоюза. Нет проблем сделать то же самое в отношении Киева, только наоборот. Украина может стать членом Евросоюза и не вступать в блок НАТО. Это реализуемо, поскольку такая практика уже есть», — добавил Саймон Ципис.