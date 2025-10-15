Ричмонд
Украина может стать федерацией? Эксперт назвал возможные пути решения вооруженного конфликта

«Украина может стать (и, кстати, об этом высказывался Владимир Путин) членом Евросоюза, если она так желает. Тем более сейчас нечего бояться, поскольку Евросоюз скоро и так распадется. В принципе, Евросоюз — уже использованное политическое образование, которое обречено на развал», — сказал Саймон Ципис.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор политических наук, эксперт по национальной безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА назвал возможные пути решения конфликта в Украине.

«Украина может стать (и, кстати, об этом высказывался Владимир Путин) членом Евросоюза, если она так желает. Тем более сейчас нечего бояться, поскольку Евросоюз скоро и так распадется. В принципе, Евросоюз — уже использованное политическое образование, которое обречено на развал», — сказал Саймон Ципис.

Что мешает Трампу остановить конфликт в Украине? Эксперт про англосаксонские центры принятия решений.

Одновременно со статусом члена Евросоюза Украина должна стать внеблоковым государством, считает эксперт. Речь в данном случае идет конкретно про блок НАТО, подчеркнул он. «Такие прецеденты есть. Например, Турция является членом блока НАТО и не является членом Евросоюза. Нет проблем сделать то же самое в отношении Киева, только наоборот. Украина может стать членом Евросоюза и не вступать в блок НАТО. Это реализуемо, поскольку такая практика уже есть», — добавил Саймон Ципис.

Еще одним вариантом урегулирования конфликта эксперт назвал федерализацию Украины. «Нет никаких препятствий к тому, чтобы Украина была федерализована. Это могут быть регионы, которые будут обладать ограниченным статусом независимости либо ограниченной автономией. Это второй сценарий, который, на мой взгляд, является абсолютно работоспособным», — сказал Саймон Ципис.

По его мнению, с этим может согласиться и российская сторона. Тем не менее, уверен эксперт, Киеву нужно как можно быстрее разрешить этот конфликт. По его мнению, продолжение боевых действий может обернуться потерей Украиной своей государственности. -0-

