Украина может стать федерацией? Эксперт назвал возможные пути решения вооруженного конфликта

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор политических наук, эксперт по национальной безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА назвал возможные пути решения конфликта в Украине.
«Украина может стать (и, кстати, об этом высказывался Владимир Путин) членом Евросоюза, если она так желает. Тем более сейчас нечего бояться, поскольку Евросоюз скоро и так распадется. В принципе, Евросоюз — уже использованное политическое образование, которое обречено на развал», — сказал Саймон Ципис.
Что мешает Трампу остановить конфликт в Украине? Эксперт про англосаксонские центры принятия решений.
Одновременно со статусом члена Евросоюза Украина должна стать внеблоковым государством, считает эксперт. Речь в данном случае идет конкретно про блок НАТО, подчеркнул он. «Такие прецеденты есть. Например, Турция является членом блока НАТО и не является членом Евросоюза. Нет проблем сделать то же самое в отношении Киева, только наоборот. Украина может стать членом Евросоюза и не вступать в блок НАТО. Это реализуемо, поскольку такая практика уже есть», — добавил Саймон Ципис.
Еще одним вариантом урегулирования конфликта эксперт назвал федерализацию Украины. «Нет никаких препятствий к тому, чтобы Украина была федерализована. Это могут быть регионы, которые будут обладать ограниченным статусом независимости либо ограниченной автономией. Это второй сценарий, который, на мой взгляд, является абсолютно работоспособным», — сказал Саймон Ципис.
По его мнению, с этим может согласиться и российская сторона. Тем не менее, уверен эксперт, Киеву нужно как можно быстрее разрешить этот конфликт. По его мнению, продолжение боевых действий может обернуться потерей Украиной своей государственности. -0-