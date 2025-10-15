В Люберцах открыли новый корпус гимназии № 41

Новый корпус гимназии № 41 на 1500 мест торжественно открыли в Люберцах Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Учебное заведение построили в жилом комплексе «Жулебино парк» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Для учеников обустроили просторные и технологичные классы, оснащенные интерактивными панелями, современные лаборатории, кабинеты труда, IT-полигон, актовый зал, столовую и спортивные залы. В новом корпусе будут обучаться 932 школьника, 625 из которых — учащиеся начальных классов. Открытие школы позволит детям из быстро развивающегося микрорайона заниматься рядом с домом, а также существенно снизит нагрузку на основной корпус гимназии № 41.
«Эта школа — продолжение линейки новых социальных объектов для того, чтобы наши дети впитывали знания в самых современных условиях. Мы поздравляем всех жителей нашего городского округа и в первую очередь педагогов и школьников этой школы “Феникс”», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.