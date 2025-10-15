Более 320 участниц женских клубов Ульяновской области нашли работу

Поддержка женских клубов Ульяновской области с начала года помогла найти работу 323 участницам, сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Организации созданы в каждом из 26 филиалов кадрового центра «Работа России» Ульяновской области по нацпроекту «Кадры».
«Поддержке женщин в вопросах профессионального развития уделяется особое внимание. Заседания женских клубов, проходящие на базе филиалов кадрового центра Ульяновской области, призваны дать максимум инструментов по поиску вариантов занятости и успешного развития трудового потенциала. Женщины различных категорий, многодетные и молодые мамы, жены участников СВО получают необходимые знания о возможностях трудоустройства, о профессиональном обучении и переобучении по востребованным на рынке труда профессиям в ходе нацпроекта “Кадры”», — отметил руководитель регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Павел Калашников.
Участники встреч получают информацию о том, как совмещать карьеру и семью, реализовать себя в бизнесе, не потерять мотивацию к поиску работы, знакомятся с правилами составления резюме и поведения во время собеседования с работодателем. Специалисты службы занятости также проводят тренинги, мастер-классы, психологические тесты.
Всего с начала года более 875 жительниц региона стали участницами женских клубов. В филиалах кадрового центра уже состоялись 79 заседаний клубов, 243 человека прошли обучение и 39 зарегистрировались в качестве самозанятых.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.