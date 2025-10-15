Рэпер OG Buda внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Согласно данным, размещенным на сайте, причиной для размещения имени артиста в украинском реестре было указано выступление Маврина в Мариуполе и Донецке, а также поддержка действий Вооруженных сил России. Помимо этого, бывшего гитариста «Арии» обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины.