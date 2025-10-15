Рэпер OG Buda внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась в данных ресурса.
Согласно информации, указанной на сайте, рэп-исполнитель попал в базу «Миротворца» за то, что показал пальцами символ «Z», который можно трактовать как поддержку России.
Ранее KP.RU сообщал, что в базу украинского сайта «Миротворец» был внесен бывший гитарист рок-группы «Ария» Сергей Маврин.
Согласно данным, размещенным на сайте, причиной для размещения имени артиста в украинском реестре было указано выступление Маврина в Мариуполе и Донецке, а также поддержка действий Вооруженных сил России. Помимо этого, бывшего гитариста «Арии» обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины.