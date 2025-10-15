Минздрав: случаи суррогатного материнства в Беларуси единичны

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси случаи суррогатного материнства единичны. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» сообщил заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи — начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Лазарь.
В Беларуси за четыре года ЭКО на бюджетной основе привело к более 2,4 тыс. беременностей В Беларуси более 80% молодых мам обеспечивают своим детям грудное вскармливание.
«К суррогатному материнству мы относимся осторожно. Потому что на данный момент это в том числе юридические проблемы, спорные вопросы о том, чей это ребенок — супружеской пары или матери, наследование. Кроме того, существует серьезный риск торговли людьми. Поэтому у нас есть такая процедура, но она ограничена нашей страной, то есть у нас не разрешают эту процедуру проводить иностранным гражданам», — рассказал Дмитрий Лазарь.
Он отметил, что ею пользуются редко. «Случаи суррогатного материнства у нас единичные. Играет свою роль, наверное, наш менталитет: у белорусских женщин в приоритете здоровье, и ребенка у нас мало кто может отдать», — подчеркнул замначальника главного управления. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.