Минздрав: случаи суррогатного материнства в Беларуси единичны

«К суррогатному материнству мы относимся осторожно. Потому что на данный момент это в том числе юридические проблемы, спорные вопросы о том, чей это ребенок — супружеской пары или матери, наследование. Кроме того, существует серьезный риск торговли людьми. Поэтому у нас есть такая процедура, но она ограничена нашей страной, то есть у нас не разрешают эту процедуру проводить иностранным гражданам», — рассказал Дмитрий Лазарь.