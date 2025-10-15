Россиянин влюбился в трансгендера* в Таиланде, узнал его пол и устроил погром

Путешественник много флиртовал с новой знакомой и в какой-то момент решил, что хочет продолжить с ней общение. Но его планы изменились после того, как он узнал о том, что влюбился в биологического мужчину. Затем мужчина пришел на место ее работы, где попытался разбить витрину камнем и угрожал, что высокопоставленные знакомые закроют заведение. Однако в итоге турист сбежал после вызова полиции, следует из публикации.