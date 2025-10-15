Ричмонд
Россиянин влюбился в трансгендера* в Таиланде, узнал его пол и устроил погром

Гражданин России во время отдыха на таиландском Пхукете на одном из пляжей познакомился с девушкой, в которую довольно быстро влюбился. Однако позже он узнал, что его приятельница — трансгендер*. Об этом в среду, 15 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Путешественник много флиртовал с новой знакомой и в какой-то момент решил, что хочет продолжить с ней общение. Но его планы изменились после того, как он узнал о том, что влюбился в биологического мужчину. Затем мужчина пришел на место ее работы, где попытался разбить витрину камнем и угрожал, что высокопоставленные знакомые закроют заведение. Однако в итоге турист сбежал после вызова полиции, следует из публикации.

Сбившиеся в банду трансгендерные* проститутки в конце июля стали нападать на туристов в тайской Паттайе. Правоохранители получили большое количество жалоб на злоумышленников, которые обычно орудуют в местных ночных клубах. Кроме того, там же трансгендер* обманул и ограбил российского туриста на два миллиона рублей.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.