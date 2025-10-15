Белгородского экс-зампрокурора отправили в СИЗО за взятку

Напомним, что Дмитрий Смирнов был задержан по подозрению в получении взятки. Ему 38 лет, он занял нынешнюю должность только в конце сентября. Свою карьеру чиновник начинал в УВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, а затем перешёл на службу в прокуратуру. До повышения в этом году Смирнов был Всеволожским городским прокурором Ленинградской области.