Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров рассказал об отправке на СВО группы добровольцев

Кадыров рассказал об отправке группы добровольцев из Грозного в зону СВО.

ГРОЗНЫЙ, 15 окт — РИА Новости. Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону специальной военной операции, среди них жители не только Чечни, но и других регионов России, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Очередная группа добровольцев отправилась спецбортом из международного аэропорта “Грозный” имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции. Бойцы полностью укомплектованы и полны решимости защищать интересы Отечества… Среди добровольцев — как жители Чеченской Республики, так и патриоты Родины из других регионов нашей страны», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, каждый из кандидатов на службу в спецназе «Ахмат» Минобороны России прошел ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Для некоторых это не первый выезд в зону СВО.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше