В поселке Отрадное Калининградской области построят водозабор

Водозабор построят в поселке Отрадное Калининградской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта составляет уже около 20%, сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Комплекс будет включать в себя водопроводную станцию производительностью 5,8 тыс. кубометров в сутки, 7 км трубопровода от Светлогорска до Приморья и 14 новых скважин. Новые сооружения позволят улучшить качество водоснабжения для более чем 5 тыс. человек.
Водозабор будет обеспечивать поселки Отрадное, Приморье и Лесное, а также детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.