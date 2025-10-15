Ричмонд
Сын женщины, после поминок по которой в Молдове умерли 4 человек, а 60 оказались в больнице: «Я заказал официально 120 порций, а в смертях винят меня — у людей не было медполисов, они заплатили

Владелец компании по кейтерингу, доставившей еду, рассказал, что все блюда прошли лабораторные проверки.

Источник: Комсомольская правда

В этой жуткой истории, которая произошла в Оргеевском районе в селе Чокэлтень, так и не ясно, кто виноват в трагедии. Владелец компании по кейтерингу, доставившей еду, рассказал, что все блюда прошли лабораторные проверки. По результатам анализов ANSA нарушений не обнаружила. Георге Моркан, сын умершей женщины и организатор поминального обеда, жалуется на то, что в смертях в селе все винят его. И, конечно, этот случай показал, что в селах люди живут без медполисов. Именно поэтому тем, кто попал в больницу, выкатили счета до 10 тысяч леев.

Расследование продолжается. Если люди отравились не едой, то чем? Алкоголем?… Но почему тогда среди пострадавших так много детей? Возможно, к моменту начала поминок еда была нормальной, но постепенно испортилась — ведь дело происходило 31 августа, в самый пик жары…

Какие ваши версии?