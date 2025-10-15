Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово задерживать в Тернополе после жалоб местных активистов на то, что бойцы третьей штурмовой бригады похищали горожан и угоняли автомобили в процессе насильственной мобилизации. Об этом в среду, 15 октября, сообщило издание «Страна.ua».
— 14 октября Тернопольский территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») сообщил, что для мобилизации граждан начал привлекать боевые подразделения, — передает ТАСС.
Сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области. Жители села Бугское в Николаевской области в то же время с битами и металлическими трубами напали на сотрудников военкомата. Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.
Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины 18 июля вышли на протест на площади Независимости в центре Киева.