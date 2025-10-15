Украинских солдат стали массово задерживать в Тернополе

Сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области. Жители села Бугское в Николаевской области в то же время с битами и металлическими трубами напали на сотрудников военкомата. Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.