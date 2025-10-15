Доцент Дорохов рассказал об опасности влажных салфеток для детской кожи

Специалист рекомендует выбирать продукцию с пометкой «paraben-free», где используются более мягкие консерванты на основе органических кислот. Однако даже они могут вызывать индивидуальные реакции у чувствительных детей. Дорохов призвал изучать состав салфеток, отдавая предпочтение гипоаллергенным решениям с минимальным количеством компонентов и без отдушек. Влажные салфетки не должны полностью заменять традиционное умывание водой.