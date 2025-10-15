Ричмонд
Доцент Дорохов рассказал об опасности влажных салфеток для детской кожи

Эксперт отметил, что содержащиеся в салфетках вещества могут вызывать покраснение, сухость или сыпь.

Источник: Аргументы и факты

Влажные салфетки могут вызывать раздражение и аллергические реакции на нежной коже ребенка из-за входящих в их состав консервантов. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам эксперта, производители добавляют парабены и феноксиэтанол для предотвращения размножения микроорганизмов в герметичной упаковке. Эти вещества способны проникать через кожный барьер и вызывать покраснение, сухость или сыпь. Дорохов отметил, что российские нормативы строго ограничивают концентрацию таких консервантов, но особую осторожность следует проявлять с новорожденными.

Специалист рекомендует выбирать продукцию с пометкой «paraben-free», где используются более мягкие консерванты на основе органических кислот. Однако даже они могут вызывать индивидуальные реакции у чувствительных детей. Дорохов призвал изучать состав салфеток, отдавая предпочтение гипоаллергенным решениям с минимальным количеством компонентов и без отдушек. Влажные салфетки не должны полностью заменять традиционное умывание водой.

Ранее сообщалось, что 51 человек заразился опасными бактериями из известных влажных салфеток в Британии.