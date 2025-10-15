Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котяков назвал число участников конкурса «Семья года»

Котяков: за 2 года в конкурсе «Семья года» поучаствовали 20 тыс российских семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За два года 20 тысяч российских семей поучаствовали в конкурсе «Семья года», сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Благодаря тому, что прошлый год был Годом семьи,… мы сильно трансформировали конкурс. И сегодня мы видим, что конкурс стал более популярным среди наших участников. За последние два года в конкурсе приняло участие 20 тысяч семей», — сказал Котяков на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года».

По данным Минтруда, в 2025 году в «Семье года» приняли участие почти 11 тысяч семей, победителями стали 89. Дипломы победителей вручаются в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

«Мне очень приятно, что у нас достаточно обширная география мероприятия, и мы сегодня видим с вами в зале много семей, много детей, счастливых лиц, улыбок, смеха. Все это является лицом нашего конкурса и действительно позволяет нам насытиться атмосферой теплоты, любви и заботы друг о друге», — добавил министр.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше