В Москве состоится акция «Гнесинский музыкальный диктант»

Всероссийская акция «Гнесинский музыкальный диктант» пройдет 26 октября в Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщили в учреждении. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Участникам предстоит написать музыкальный диктант одного или нескольких выбранных уровней сложности. Время выполнения задания — 25−30 минут. Мероприятие состоится в очном формате по адресу: Москва, улица Поварская, 30−36, строение 1.
С 27 октября по 7 ноября жюри будет проверять написанные диктанты, а до 10 ноября опубликуют результаты. Победители будут отмечены дипломами I степени, призеры получат дипломы II и III степени соответственно. Остальным участникам вручат сертификаты.
Отметим, вопросы о проведении мероприятия можно направить оргкомитету по адресу электронной почты: diktant@gnesin-academy.ru. Также подробную информацию об акции можно найти на сайте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.