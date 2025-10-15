Беспилотники ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

Подразделения ВСУ совершили атаки с применением беспилотников на пять муниципалитетов Белгородсой области. Жители, по предварительной информации, не пострадали, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ударов в ряде районов зафиксированы повреждения: пострадали окна, фасады и кровли жилых домов, а также автомобили.