Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

Подразделения ВСУ совершили атаки с применением беспилотников на пять муниципалитетов Белгородсой области. Жители, по предварительной информации, не пострадали, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ударов в ряде районов зафиксированы повреждения: пострадали окна, фасады и кровли жилых домов, а также автомобили.

Срочная новость Подразделения ВСУ совершили атаки с применением беспилотников на пять муниципалитетов Белгородсой области. Жители, по предварительной информации, не пострадали, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате ударов в ряде районов зафиксированы повреждения: пострадали окна, фасады и кровли жилых домов, а также автомобили.