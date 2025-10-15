Врач рассказала, как улучшить форму к Новому году без строгих диет

Эксперт посоветовала сократить и сладости, увеличить потребление свежих овощей и фруктов, включать белок в виде рыбы, птицы или молочных продуктов. Вечерний прием пищи лучше сделать легким. Это могут быть нежирные молочные продукты или небольшая порция белка, чтобы организм спокойно отдыхал и не перегружался перед сном.