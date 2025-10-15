Ричмонд
Врач рассказала, как улучшить форму к Новому году без строгих диет

Диетолог Белоусова: к Новому году минимизируйте соль, оставляя ее как деликатес.

Источник: Комсомольская правда

Новый год не за горами, и многие задумываются, как привести фигуру в порядок без стрессовых диет. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова поделилась простыми лайфхаками, которые реально помогают улучшить самочувствие и форму. Об этом пишет «Царьград».

— Максимально исключите соленые продукты из рациона. Оставьте немного соленой рыбы, например селедку, раз в неделю. В качестве деликатеса. Для досаливания используйте не более чайной ложки соли в день, — отметила Белоусова.

Эксперт посоветовала сократить и сладости, увеличить потребление свежих овощей и фруктов, включать белок в виде рыбы, птицы или молочных продуктов. Вечерний прием пищи лучше сделать легким. Это могут быть нежирные молочные продукты или небольшая порция белка, чтобы организм спокойно отдыхал и не перегружался перед сном.

Сытный и питательный завтрак обеспечивает медленные углеводы и насыщает на первую половину дня. В рацион подойдут каши, макароны с овощами, бутерброд из хлеба с отрубями с отварным или запеченным мясом и салатом.