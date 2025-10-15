Ричмонд
Отец оставил сына в шортах и футболке на трассе М-4 под Воронежем

Отец по невнимательности забыл своего сына, который отошел по естественной нужде, на 545-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-службе «Объединенной системы сбора платы» (ОССП).

Семья возвращалась домой с юга, но заблудилась. Мужчина остановился, чтобы спросить дорогу у водителей, а в это время его сын-подросток вышел из машины в туалет. Спустя несколько минут родитель вернулся к транспорту и уехал, не заметив, что мальчика в салоне нет.

Парень оставил телефон в машине, поэтому решил пойти к посту оплаты и рассказать о случившемся. Сотрудники дали подростку куртку, чтобы он не замерз, сообщили о ребенке аварийному комиссару, а тот смог дозвониться до отца мальчика.

— Отец к тому моменту успел проехать уже 14 километров, прежде чем понял, что в машине он один. Вскоре аварийный комиссар привез сына обратно, и семья снова была вместе. Все обошлось — и это главное, — передает официальный страница ОССП в социальной сети VK.

Другой случай произошел в Барнауле, где воспитательница детского сада забыла в здании одного из воспитанников и закрыла учреждение. Прокуратура Алтайского края и комитет по образованию города Барнаула провели проверку.