В Малотроицком сельском поселении Белгородской области побывал автоклуб

Для местных жителей артисты подготовили разнообразную программу.

Концерты с помощью мобильного культурного центра организовали в Малотроицком сельском поселении Белгородской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Чернянского района.

Для жителей отдаленных сел артисты Кузькинского и Малотроицкого центральных сельских домов культуры подготовили разнообразную программу. Подобные выезды автоклубов играют важную роль в культурной жизни сельских поселений, делая искусство доступным для всех жителей, независимо от места их проживания.

Напомним, летом с помощью многофункционального мобильного культурного центра в селе Масловка Белгородской области организовали концерт, а также художественную и литературную выставки.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.