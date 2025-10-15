Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Счетной палате предупредили о рисках из-за реформы системы ОМС

Счетная палата проанализировала изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), позволяющие губернаторам передавать полномочия страховых организаций фондам ОМС. Директор департамента аудита здравоохранения Татьяна Мухтасарова отметила, что проект требует доработки.

Счетная палата проанализировала изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), позволяющие губернаторам передавать полномочия страховых организаций фондам ОМС. Директор департамента аудита здравоохранения Татьяна Мухтасарова отметила, что проект требует доработки.

Мухтасарова подчеркнула, что передача полномочий территориальным фондам может вызвать конфликты интересов и монополизацию системы, поскольку они будут одновременно распределять услуги, оплачивать их и контролировать качество медицинской помощи.

Она также отметила, что законопроект не устанавливает единые критерии для всех регионов, что может привести к разрозненной практике и дисбалансу в системе ОМС. По ее словам, пациенты могут лишиться права выбора страховых компаний, которые защищают их интересы в спорах, передает РБК.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных граждан платить за полис ОМС 45 тысяч рублей — «не колоссальные средства». Инициатива вызвала бурное обсуждение как среди политиков, так и среди граждан. «Вечерняя Москва» спросила экспертов, насколько эта инициатива жизнеспособна.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше