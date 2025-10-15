В Счетной палате предупредили о рисках из-за реформы системы ОМС

Счетная палата проанализировала изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), позволяющие губернаторам передавать полномочия страховых организаций фондам ОМС. Директор департамента аудита здравоохранения Татьяна Мухтасарова отметила, что проект требует доработки.
Мухтасарова подчеркнула, что передача полномочий территориальным фондам может вызвать конфликты интересов и монополизацию системы, поскольку они будут одновременно распределять услуги, оплачивать их и контролировать качество медицинской помощи.
Она также отметила, что законопроект не устанавливает единые критерии для всех регионов, что может привести к разрозненной практике и дисбалансу в системе ОМС. По ее словам, пациенты могут лишиться права выбора страховых компаний, которые защищают их интересы в спорах, передает РБК.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных граждан платить за полис ОМС 45 тысяч рублей — «не колоссальные средства». Инициатива вызвала бурное обсуждение как среди политиков, так и среди граждан. «Вечерняя Москва» спросила экспертов, насколько эта инициатива жизнеспособна.