Мособлсуд признал законным взыскание с Тинькова ₽40 млн в пользу Дерипаски

Мособлсуд признал законным решение о взыскании с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова* 40 миллионов рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски, пишет РИА Новости.
«Апелляционная коллегия оставила в силе решение первой инстанции», — сообщил агентству адвокат Алексей Мельников.
Он добавил, что со среды Олегу Тинькову станут начислять неустойку — по 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.
Как ранее сообщил Алексей Мельников, Реутовский суд Московской области взыскал с Олега Тинькова 40 миллионов рублей в пользу Олега Дерипаски за оскорбление в социальной сети. Кроме того, суд обязал предпринимателя опубликовать опровержение.
* Признан в России иностранным агентом.