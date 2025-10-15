Ричмонд
Мособлсуд признал законным взыскание с Тинькова ₽40 млн в пользу Дерипаски

Алексей Мельников сообщил, что апелляционная коллегия оставила в силе решение первой инстанции по делу Олега Тинькова.

Источник: Аргументы и факты

Мособлсуд признал законным решение о взыскании с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова* 40 миллионов рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски, пишет РИА Новости.

«Апелляционная коллегия оставила в силе решение первой инстанции», — сообщил агентству адвокат Алексей Мельников.

Он добавил, что со среды Олегу Тинькову станут начислять неустойку — по 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.

Как ранее сообщил Алексей Мельников, Реутовский суд Московской области взыскал с Олега Тинькова 40 миллионов рублей в пользу Олега Дерипаски за оскорбление в социальной сети. Кроме того, суд обязал предпринимателя опубликовать опровержение.

* Признан в России иностранным агентом.

