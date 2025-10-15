В башкирской деревне Кизги открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Кизги Архангельского района Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Медпункт построили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
ФАП оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В нем обустроили кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря и санузел. В новом медпункте помощь будут оказывать жителям деревень Кизги и Родинский общей численностью населения 267 человек.
«Я очень рада, что местные жители получат возможность пройти плановую диспансеризацию, вакцинацию, а также первичную медико-санитарную помощь недалеко от места жительства, в новых современных условиях», — отметила фельдшер Альфира Нугаманова.
Напомним, в этом году в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Башкирии планируют приобрести 99 единиц автотранспорта, более 4,5 тыс. единиц оборудования, открыть 6 поликлиник, отремонтировать 9 объектов здравоохранения, а также установить 134 единицы модульных конструкций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.