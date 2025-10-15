Расширен перечень гарантий для работников сферы транспорта и коммуникаций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и Белорусский профсоюз работников транспорта и коммуникаций подписали тарифное соглашение на 2025−2028 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Документ стал результатом совместной работы социальных партнеров, направленной на повышение социальной защищенности работников, укрепление кадрового потенциала и создание безопасных условий труда в транспортной отрасли. Отраслевое соглашение определяет принципы трудовых и социально-экономических отношений, закрепляет дополнительные гарантии для работников отрасли, а также прописывает обязательства и ответственность сторон социального партнерства. Кроме того, подписание тарифного соглашения является основанием для пересмотра и коллективных договоров организаций сферы транспорта и коммуникаций: новые договоренности уже в ближайшее время найдут отражение в локальных документах.
В обновленном соглашении появились новые положения, которые направлены на расширение участия работников в программе добровольного накопительного пенсионного страхования, повышение престижа рабочих профессий и сокращение дефицита кадров. Также тарифным соглашением предусматривается установление единовременных выплат работникам, в том числе пенсионного возраста (востребованных профессий) при заключении контракта на максимальный срок.
«Документ усилен рядом дополнительных норм, которые направлены на всестороннюю социальную защиту и поддержку наших работников. Это реальные меры, которые позволят не только сохранить кадровый потенциал, но и будут содействовать в привлечении новых специалистов в отрасль, что особенно актуально сегодня. Уверен, что новое соглашение станет основой для повышения эффективности труда, укрепления социальной стабильности и, как итог, дальнейшего развития транспортного комплекса в целом», — подчеркнул председатель Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Владимир Федорович.
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в свою очередь назвал новое тарифное соглашение самым важным документом для отрасли на ближайшие три года. Он поблагодарил отраслевой профсоюз за проделанную эффективную работу и внесенные предложения.
К слову, полностью пересмотрена глава, которая касается поддержки молодежи. В документ были внесены положения, направленные на стимулирование трудовой активности молодых людей, расширение практики института наставничества, создание возможностей для их личного и профессионального роста. Так, например, предусмотрено увеличение доплат обучающимся по востребованным специальностям, предоставление компенсационных выплат за наем жилья выпускникам, распределенным на работу. -0-
Фото ФПБ.