Расширен перечень гарантий для работников сферы транспорта и коммуникаций

«Документ усилен рядом дополнительных норм, которые направлены на всестороннюю социальную защиту и поддержку наших работников. Это реальные меры, которые позволят не только сохранить кадровый потенциал, но и будут содействовать в привлечении новых специалистов в отрасль, что особенно актуально сегодня. Уверен, что новое соглашение станет основой для повышения эффективности труда, укрепления социальной стабильности и, как итог, дальнейшего развития транспортного комплекса в целом», — подчеркнул председатель Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Владимир Федорович.