В Ростове на Западном открылся завод цинковых белил

— Полтора миллиарда инвестиций выводят нас на возможность изготовления 24 тысяч тонн цинковых белил. Их раньше закупали, а теперь будем делать сами. Будут заняты наши люди, будет зарплата, будут налоги, будет развитие Ростовской области, — отметил Юрий Слюсарь.