В Ростове на Западном открылся завод цинковых белил

15 октября в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие нового завода по производству цинковых белил. В церемонии запуска производства принял участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Общий объем инвестиций в создание производственной площадки превысил 1,5 миллиарда рублей. Проект был включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области. На начальном этапе мощность предприятия составит 10−16 тысяч тонн продукции в год с перспективой дальнейшего увеличения до 24 тысяч тонн.
В ходе визита губернатор ознакомился с организацией производственных процессов, посетив несколько цехов.
— Полтора миллиарда инвестиций выводят нас на возможность изготовления 24 тысяч тонн цинковых белил. Их раньше закупали, а теперь будем делать сами. Будут заняты наши люди, будет зарплата, будут налоги, будет развитие Ростовской области, — отметил Юрий Слюсарь.
