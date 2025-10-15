Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на Западном открылся завод цинковых белил

В Ростове-на-Дону открылся новый завод по производству цинковых белил с инвестициями 1,5 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

15 октября в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие нового завода по производству цинковых белил. В церемонии запуска производства принял участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Общий объем инвестиций в создание производственной площадки превысил 1,5 миллиарда рублей. Проект был включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области. На начальном этапе мощность предприятия составит 10−16 тысяч тонн продукции в год с перспективой дальнейшего увеличения до 24 тысяч тонн.

В ходе визита губернатор ознакомился с организацией производственных процессов, посетив несколько цехов.

— Полтора миллиарда инвестиций выводят нас на возможность изготовления 24 тысяч тонн цинковых белил. Их раньше закупали, а теперь будем делать сами. Будут заняты наши люди, будет зарплата, будут налоги, будет развитие Ростовской области, — отметил Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше