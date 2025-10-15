Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце зафиксирована третья вспышка класса M за день

Продолжительность вспышки составила чуть менее получаса.

Источник: Аргументы и факты

15 октября в 17:10 по московскому времени в группе солнечных пятен 4246 (N22W50) произошла вспышка класса M1.2 продолжительностью 25 минут. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

Это уже третья вспышка предпоследнего по мощности класса M за сутки.

Утром в той же группе пятен были зафиксированы две более сильные вспышки — M8.4 и M3.7.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН ранее прогнозировали, что 15 октября может стать днём многомесячного пика солнечной активности.