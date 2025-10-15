На Солнце зафиксирована третья вспышка класса M за день

15 октября в 17:10 по московскому времени в группе солнечных пятен 4246 (N22W50) произошла вспышка класса M1.2 продолжительностью 25 минут. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.
Это уже третья вспышка предпоследнего по мощности класса M за сутки.
Утром в той же группе пятен были зафиксированы две более сильные вспышки — M8.4 и M3.7.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН ранее прогнозировали, что 15 октября может стать днём многомесячного пика солнечной активности.