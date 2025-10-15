Верховный суд Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Кузнецова

Верховный кассационный суд Италии отменил решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Об этом в среду, 15 октября, сообщил его адвокат Никола Канестрини.
— Сегодня Верховный суд отменил решение Апелляционного суда, который принял постановление о выдаче согласно европейскому ордеру на арест по делу «Северных потоков», назначив новое судебное разбирательство в новом составе, — сказал адвокат.
Адвокат отметил, что в связи с этим решением в ближайшие дни он планирует изучить возможность подачи ходатайства об освобождении Кузнецова, поскольку считает, что правовые основания для его задержания больше не действуют, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Кузнецов занимался координацией подрыва и руководил группой из семи человек. В нее входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник.
В Кремле выразили надежду на то, что в скором времени следователи раскроют имена исполнителей и заказчиков терактов на «Северных потоках». Отмечается, что Германия не поддерживает каких-либо контактов с российской стороной по поводу следствия.