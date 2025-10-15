Ричмонд
Путин: 85% федеральных трасс должны соответствовать нормативу к 2030 году

Владимир Путин сообщил, что доля региональный трасс, которые будут соответствовать нормативу, должна составить не менее 60% к 2030 году.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин заявил, что в России как минимум 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций необходимо привести в нормативное состояние к 2030 году.

«К 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральный трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России», — сообщил глава государства во время совещания с членами кабмина.

Президент добавил, что доля региональных трасс, которые будут соответствовать нормативу, должна составить не менее 60%.

При этом в ходе совещания Владимир Путин назвал главной целью улучшение качества жизни россиян.